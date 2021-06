“Era lì per il suo sogno” Gianvito muore a 28 anni | una scelta coraggiosa e il successo Lascia la giovane moglie

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ha perso la vita a soli 28, con una carriera avviata alla grande e unaZizzi, di Martina Franca, in provincia di Taranto, in Puglia, è morto a Bangkok in un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto. Secondo quanto riportano i quotidiani pugliesi che hanno riportato la notizia della morte diZitti, le cause e la dinamica dell’incidente sono in via di ricostruzione. Il ventottenne si era trasferito nella capitale thailandese per fare il manager nel settore della ristorazione e grazie alla sua bravura era riuscito a trovare lavoro in un ristorante ...