Emesse 52 misure cautelari per i pestaggi ai detenuti a Santa Maria Capua Vetere (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - C'è anche Antonio Fullone, provveditore delle carceri della Campania, tra gli indagati dalla procura di Santa Maria Capua Vetere per i pestaggi nel carcere samaritano dopo la rivolta dei detenuti del 6 aprile 2020. Il dirigente penitenziario è destinatario di una misura interdittiva. Sono complessivamente 52 le misure cautelari emesse dal gip su richiesta della procura. Il 10 giugno dello scorso anno furono notificati 44 avvisi di garanzia ad altrettanti indagati, tra cui il comandante della polizia penitenziaria dell'istituto di pena con ipotesi di reato per tortura, violenza ... Leggi su agi (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - C'è anche Antonio Fullone, provveditore delle carceri della Campania, tra gli indagati dalla procura di SantaVetere per inel carcere samaritano dopo la rivolta deidel 6 aprile 2020. Il dirigente penitenziario è destinatario di una misura interdittiva. Sono complessivamente 52 leemesse dal gip su richiesta della procura. Il 10 giugno dello scorso anno furono notificati 44 avvisi di garanzia ad altrettanti indagati, tra cui il comandante della polizia penitenziaria dell'istituto di pena con ipotesi di reato per tortura, violenza ...

