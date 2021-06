Emergenza Covid, De Luca: “Dato allarmante a Napoli, a questo ritmo andiamo verso nuovo lockdown” (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’Emergenza Covid nel suo classico intervento Facebook. “Nella città di Napoli registriamo un Dato allarmante. Se prosegue così la campagna di vaccinazione noi andiamo verso un nuovo lockdown“, ha dichiarato il governatore campano. “Si sta presentando un numero limitatissimo di persone sia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’nel suo classico intervento Facebook. “Nella città diregistriamo un. Se prosegue così la campagna di vaccinazione noiun“, ha dichiarato il governatore campano. “Si sta presentando un numero limitatissimo di persone sia L'articolo

Taiwan: Covid. UBI Pharma punta ad approvazione vaccino sperimentale Taipei, 28 giu 06:54 - L'azienda farmaceutica taiwanese UBI Pharma intende ottenere l'autorizzazione per l'impiego di emergenza del suo vaccino sperimentale contro

Variante Delta: ingressi e vaccini, i punti deboli europei contro la nuova minaccia ...per gli effetti di una mutazione con una contagiosità doppia rispetto al tradizionale Covid - 19 e ... Un'emergenza di fronte alla quale un coordinamento tra ipaesi dell'Ue è indispensabile, come hanno ...

Cannabis in giardino: boom di sequestri nell'emergenza Covid Il Cittadino di Monza e Brianza Emergenza Covid, De Luca: “Dato allarmante a Napoli, a questo ritmo andiamo verso nuovo lockdown” De Luca ha quindi avvertito la popolazione campana. Se si proseguirà su questo ritmo, un nuovo lockdown subito dopo il mese di settembre sarà inevitabile. Bisogna vaccinarsi e farlo il prima possibile ...

La sanità pugliese che verrà Il presidente della Regione Michele Emiliano, assieme ai vertici pugliesi della sanità, ha incontrato le associazioni di categoria del settore socio-sanitario, per programmare gli interventi di attuaz ...

