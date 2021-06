Elisa Isoardi, com’era da giovane ai tempi di Miss Italia? | La foto incredibile (Di lunedì 28 giugno 2021) Ricordate com’era Elisa Isoardi da giovane? In questa foto del passato partecipava a Miss Italia, da non credere. Elisa Isoardi da giovane (Instagram)Una delle conduttrici più apprezzate degli ultimi anni è Elisa Isoardi. La bella presentatrice piemontese ha fatto molto parlare di sè durante l’ultima edizione de L’isola dei famosi, alla quale la Isoardi ha partecipato come naufraga. Dopo aver dimostrato una grande forza di volontà e un sorprendente spirito di adattamento, ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 28 giugno 2021) Ricordateda? In questadel passato partecipava a, da non credere.da(Instagram)Una delle conduttrici più apprezzate degli ultimi anni è. La bella presentatrice piemontese ha fatto molto parlare di sè durante l’ultima edizione de L’isola dei famosi, alla quale laha partecipato come naufraga. Dopo aver dimostrato una grande forza di volontà e un sorprendente spirito di adattamento, ...

Advertising

fedecaccy : RT @FBigliardo: ??Dite al cattolico #Salvini che se ha potuto divorziare dalla moglie Fabrizia Ieluzzi, per poi stare con Giulia Martinelli… - SimoneTorinoTO : RT @FBigliardo: ??Dite al cattolico #Salvini che se ha potuto divorziare dalla moglie Fabrizia Ieluzzi, per poi stare con Giulia Martinelli… - basicbbic : gio evan solo se sei elisa isoardi - PasqualeMarro : #ElisaIsoardi colta in flagrante, ecco cosa è successo - infoitcultura : Elisa Isoardi “appuntamento importante” | Terremoto sui social -