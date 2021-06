Elezioni regionali Francia: flop della Le Pen (Di lunedì 28 giugno 2021) Nelle Elezioni regionali in Francia flop per Marine Le Pen ed Emmanuel Macron. Hanno invece ottenuto molti consensi la destra neogollista e l’unione di gauche ed ecologisti. A meno di un anno dalle presidenziali, l’esito delle regionali è vero e proprio colpo per Marine Le Pen, che non ha conquistato neanche una regione. Queste Elezioni Leggi su periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) Nelleinper Marine Le Pen ed Emmanuel Macron. Hanno invece ottenuto molti consensi la destra neogollista e l’unione di gauche ed ecologisti. A meno di un anno dalle presidenziali, l’esito delleè vero e proprio colpo per Marine Le Pen, che non ha conquistato neanche una regione. Queste

