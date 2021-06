Elezioni in Francia, flop Le Pen, Macron giù. E la destra gollista punta a riconquistare l?Eliseo (Di lunedì 28 giugno 2021) La carta di Francia torna ai colori del vecchio mondo, metà rosa-gauche metà azzurro-destra. Il secondo turno delle Elezioni regionali lascia inalterate le divisioni del 2015: sono... Leggi su ilmattino (Di lunedì 28 giugno 2021) La carta ditorna ai colori del vecchio mondo, metà rosa-gauche metà azzurro-. Il secondo turno delleregionali lascia inalterate le divisioni del 2015: sono...

Advertising

Corriere : Elezioni in Francia: al partito di Marine Le Pen nessuna regione - SkyTG24 : Elezioni regionali Francia, deludono i partiti di Le Pen e Macron. Bene i neogollisti - LaStampa : Francia, elezioni regionali: Marine Le Pen non ottiene nessuna regione - ROBZIK : Elezioni regionali in #Francia. Vince l’astensione e arriva un freno alle ambizioni di #MarineLePen. I titoli di… - salfasanop : RT @GianpieroScanu: E anche in Francia i sondaggi elettorali mostrano la grande affidabilità -