Elezioni Benevento, per ‘Cittadini in Comune’ in campo anche il giovane Paolo Maria Cavallo (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il coordinamento di ‘Cittadini in Comune’, dopo un confronto con il proprio movimento giovanile, ha deciso di candidare al Consiglio Comunale di Benevento il giovane Paolo Maria Cavallo. Ventisei anni, diplomato al Liceo Classico “P. Giannone” di Benevento (di cui è stato anche Rappresentante d’Istituto) e laureato in Scienze Politiche alla Federico II di Napoli, Paolo Maria Cavallo si è sempre distinto per il suo impegno politico in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il coordinamento diin, dopo un confronto con il proprio movimento giovanile, ha deciso di candidare al Consiglio Comunale diil. Ventisei anni, diplomato al Liceo Classico “P. Giannone” di(di cui è statoRappresentante d’Istituto) e laureato in Scienze Politiche alla Federico II di Napoli,si è sempre distinto per il suo impegno politico in ...

Advertising

ManuQ24916888 : RT @Elewhatelse: A Ottobre a Benevento ci saranno le elezioni. E vincerà ancora Mastella. All'opposizione NON c'è nessuno. Tutti mi hanno d… - anteprima24 : ** #Elezioni ##Benevento, per ‘Cittadini in Comune’ in campo anche il giovane Paolo Maria Cavallo **… - ItalianoeRomano : RT @Elewhatelse: A Ottobre a Benevento ci saranno le elezioni. E vincerà ancora Mastella. All'opposizione NON c'è nessuno. Tutti mi hanno d… - drsmoda : RT @Elewhatelse: A Ottobre a Benevento ci saranno le elezioni. E vincerà ancora Mastella. All'opposizione NON c'è nessuno. Tutti mi hanno d… - Marisab79879802 : RT @Elewhatelse: A Ottobre a Benevento ci saranno le elezioni. E vincerà ancora Mastella. All'opposizione NON c'è nessuno. Tutti mi hanno d… -