Elena Morali "in vacanza con i soldi degli altri": scoppia il putiferio (Di lunedì 28 giugno 2021) News L'influencer e opinionista tv nel mirino degli haters per via del suo ultimo viaggio con Luigi Mario Favoloso Pubblicato su 28 Giugno 2021 Nuova polemica per Elena Morali. In questi giorni l'ex Pupa è in vacanza alle Maldive col fidanzato Luigi Mario Favoloso. L'account Instagram della bella trentenne è pieno di foto sensuali e provocanti, tra sabbia fine e mare cristallino. Qualcuno però non ha potuto fare a meno di puntare il dito, provocando la Morali che è letteralmente sbottata sui social network. "Sì, fammi capire che lavoro 6 andata a fare, illuminami", "Ma datevi una ...

ilgiornale : La showgirl è stata criticata per il viaggio alle Maldive. Lei parla di 'motivi di lavoro', ma alcuni follower non… - CaffeFou : 'In vacanza coi soldi degli altri'. Elena Morali nel mirino del web - CabraComo : @Elena_Morali E sti cazzi - alecubalibre75 : @Elena_Morali @conte_conte17 @BeppeSala TAMPONI O POMPONI? - alecubalibre75 : @Elena_Morali E S T I C A Z Z I ! ! ! -