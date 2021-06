Edilizia scolastica, Bianchi: “Abbiamo già stanziato 2,5 miliardi per interventi e 5 miliardi per adeguare le scuole del sud” (Di lunedì 28 giugno 2021) "Dobbiamo trovare la coerenza del ruolo della scuola dentro la nostra società è in continuo mutamento. La scuola è il punto cruciale. Per quanto riguarda l'Edilizia, noi non stiamo aspettando il Pnrr". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 giugno 2021) "Dobbiamo trovare la coerenza del ruolo della scuola dentro la nostra società è in continuo mutamento. La scuola è il punto cruciale. Per quanto riguarda l', noi non stiamo aspettando il Pnrr". L'articolo .

Advertising

CarloCalenda : Come nasce l'annoso problema delle buche a Roma e - soprattutto - come risolverlo. Il nostro piano sui lavori pubbl… - orizzontescuola : Edilizia scolastica, Bianchi: “Abbiamo già stanziato 2,5 miliardi per interventi e 5 miliardi per adeguare le scuol… - fossiFiga : @verbigratia23 Immagino! Io ho fatto le elementari dalle suore in un posto fantastico e infatti mi rimangono molti… - EmMicucci : RT @Ciribini: @CaBarbati @MilaSpicola 1/Investimenti per l'edilizia scolastica, inclusi i controversi banchi, ne sono stati attuati moltepl… - Ciribini : @CaBarbati @MilaSpicola 1/Investimenti per l'edilizia scolastica, inclusi i controversi banchi, ne sono stati attua… -