Ecco perché sulla pandemia la politica e i virologi continuano a preferire gli scenari peggiori (Di lunedì 28 giugno 2021) La paranoia che si è scatenata per la variante Delta del coronavirus rischia di ritardare il ritorno al pieno godimento della libertà personale e di danneggiare ulteriormente le attività economiche azzoppate da un anno di “distanziamento sociale”. Ma ha, purtroppo, una sua logica. Rappresenta il colpo di coda di una vera e propria idea di “governo della pandemia” che ha riscosso grande successo mediatico e incassato la piena adesione del ceto politico. Essa consiste nel credere che si possa spiegare e intervenire su un fenomeno complesso surfando con algoritmi meccanico-matematici sopra a nuvole di fatti non deterministici. “Nuvole e orologi” è il titolo di uno dei saggi ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 giugno 2021) La paranoia che si è scatenata per la variante Delta del coronavirus rischia di ritardare il ritorno al pieno godimento della libertà personale e di danneggiare ulteriormente le attività economiche azzoppate da un anno di “distanziamento sociale”. Ma ha, purtroppo, una sua logica. Rappresenta il colpo di coda di una vera e propria idea di “governo della” che ha riscosso grande successo mediatico e incassato la piena adesione del ceto politico. Essa consiste nel credere che si possa spiegare e intervenire su un fenomeno complesso surfando con algoritmi meccanico-matematici sopra a nuvole di fatti non deterministici. “Nuvole e orologi” è il titolo di uno dei saggi ...

NicolaPorro : ?? Immagini choc dalla Germania: il video dell'assassino armato di coltello ?? Ecco perché, vedendo queste immagini,… - matteorenzi : Ecco perché questo governo andrà avanti fino a fine legislatura #LiveINFirenze #skytg24 - repubblica : Chiellini: 'Ecco perché non ci inginocchiamo'. Poi dice 'nazismo' invece di 'razzismo' - cuoreitaliano7 : RT @sabrina__sf: Ecco perché oggi ci troviamo in questa situazione, ai premio-nobel non è concessa la parola, e viene invece evidenziata qu… - italiano1061975 : RT @sabrina__sf: Ecco perché oggi ci troviamo in questa situazione, ai premio-nobel non è concessa la parola, e viene invece evidenziata qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Riccardo Manfrini, l'avvocato che difende le imprese del Nordest dall'assalto dei fondi Perché in questa fase cruciale il pubblico non c'è? "Sarebbe facile fare del qualunquismo. Il punto ... Ecco, se esiste oggi una diagnostica, uno strumento funzionale, quelli ce li hanno proprio i fondi.

Mascherine all'aperto, quando metterle e quando toglierle. Ricciardi: 'Cautela o arriverà una nuova ondata' I virologi: 'Malattia ora più grave' Mascherina, perché e quando metterla: ogni volta che si entra ... Mascherine, cade obbligo da lunedì ma non per tutti: ecco dove bisognerà continuare a metterla LE ...

L'auto diventa sempre più grande. Ecco perchè La Repubblica in questa fase cruciale il pubblico non c'è? "Sarebbe facile fare del qualunquismo. Il punto ..., se esiste oggi una diagnostica, uno strumento funzionale, quelli ce li hanno proprio i fondi.I virologi: 'Malattia ora più grave' Mascherina,e quando metterla: ogni volta che si entra ... Mascherine, cade obbligo da lunedì ma non per tutti:dove bisognerà continuare a metterla LE ...