Ecco Interspac, Cottarelli: "Buona risposta. Può funzionare anche per Roma e Torino" (Di lunedì 28 giugno 2021) Irrompe sul mondo nerazzurro Interspac. Il suo presidente Carlo Cottarelli ne ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "L'idea è nata due anni e mezzo fa, quando abbiamo creato la società. Da allora sono cambiate molte cose, dal punto di vista sportivo l'Inter è andata bene, da quello finanziario no. Cosa c'è di più bello di poter aiutare il proprio club? Noi vogliamo aiutare la proprietà, ancora non siamo alla fase della raccolta, stiamo chiedendo varie disponibilità". Sui problemi del calcio: "Ha bisogno di maggiori entrate e l'azionariato popolare può essere una soluzione. I club tedeschi lo fanno da tempo, l'anno scorso sono stati i club che hanno avuto ...

