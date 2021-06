“È vero, lascio per sempre la fiction”. Don Matteo, Terence Hill definitivo: “Ecco come uscirò di scena” (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo oltre vent’anni e più di 250 puntate arriva un addio dolorosissimo. Terence Hill non sarà più Don Matteo. Al suo posto ci sarà Raoul Bova. Un cambiamento epocale, verrebbe da dire, di sicuro una rivoluzione. Che non ha mancato di scatenare qualche mugugno e discussioni tra gli appassionati della serie. Ma andiamo con ordine. Il prossimo autunno la fiction, girata dalla prima all’ottava stagione a Gubbio e a Spoleto dalla nona, partirà per la 13esima volta. L’appuntamento sarà come sempre in prima serata su Rai1 anche se non sappiamo ancora il giorno. Ebbene Terence ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo oltre vent’anni e più di 250 puntate arriva un addio dolorosissimo.non sarà più Don. Al suo posto ci sarà Raoul Bova. Un cambiamento epocale, verrebbe da dire, di sicuro una rivoluzione. Che non ha mancato di scatenare qualche mugugno e discussioni tra gli appassionati della serie. Ma andiamo con ordine. Il prossimo autunno la, girata dalla prima all’ottava stagione a Gubbio e a Spoleto dalla nona, partirà per la 13esima volta. L’appuntamento saràin prima serata su Rai1 anche se non sappiamo ancora il giorno. Ebbene...

Advertising

DevilDollmusic : @arianasprint @it_inter Non ha senso per gente ignorante come te. Un vero tifoso interista e con un minimo di intel… - zazoomblog : Don Matteo la confessione di Terence Hill: “Ecco il vero motivo perché lascio” - #Matteo #confessione #Terence… - hanvaishx : RT @xinshev: Breve riassunto della vita del sottoscritto e del mio real: “Non mi lasci, vero?” “No, non ti lascio.” Spoiler: lo ha fatto. - alwaxsyou : @L1TTLEXTH1NGS non è vero mai ma ti lascio con questa convinzione ?? - AgataSicily : @Tersite66 @Giorgia46613928 @antropovera No, non faccio testo è vero…ma che partissi prevenuta non gliela lascio pa… -

Ultime Notizie dalla rete : vero lascio Oto Horvat: le lingue, il nostro lessico interiore Che rapporto hai oggi con la città in cui sei nato? È vero il verso di una tua poesia che recita "... Non dirò che ho un modo di scrivere surreale, ma lascio che il mio linguaggio nascosto si manifesti. ...

Accesso alle cure palliative e terapia del dolore "Il suo vero nome era Eli ma si faceva chiamare David Tasma. Era ammalato ed era stato ricoverato al St. Thomas's Hospital. Non aveva una famiglia e viveva in una stanza in affitto, motivo per il ...

Don Matteo, la dolorosa confessione di Terence Hill: "Ecco perché lascio", il vero (e toccante) motivo Liberoquotidiano.it TV – RADIO – WEB – PRESS Consiglio provinciale, un successo la visita virtuale dei trentini nel mondo alla sala Depero. E’ vero, il male, anche quello grande del Covid, lascia sempre ...

Che rapporto hai oggi con la città in cui sei nato? Èil verso di una tua poesia che recita "... Non dirò che ho un modo di scrivere surreale, mache il mio linguaggio nascosto si manifesti. ..."Il suonome era Eli ma si faceva chiamare David Tasma. Era ammalato ed era stato ricoverato al St. Thomas's Hospital. Non aveva una famiglia e viveva in una stanza in affitto, motivo per il ...Consiglio provinciale, un successo la visita virtuale dei trentini nel mondo alla sala Depero. E’ vero, il male, anche quello grande del Covid, lascia sempre ...