E Marine Le Pen non vince neanche una regione (Di lunedì 28 giugno 2021) Al secondo turno delle regionali in Francia la destra di Marine Le Pen rimane a secco. “Zeru regioni”, nonostante secondo i sondaggi avvesse un candidato vincente. Sulle elezioni regionali in Francia ha pesato fortemente l’astensionismo. Come al primo turno i francesi che non si sono recati a votare sono stati tantissimi: il 65,7%, con un’affluenza che alle 17, secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno, era solo del 27,89% degli aventi diritto, in lievissimo rialzo rispetto al 26,72% di domenica scorsa. Nel 2021, alla stessa ora, aveva votato il al 50,54% degli elettori. Ma il risultato delle elezioni regionali ha un’importante ricaduta sulle ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Al secondo turno delle regionali in Francia la destra diLe Pen rimane a secco. “Zeru regioni”, nonostante secondo i sondaggi avvesse un candidatonte. Sulle elezioni regionali in Francia ha pesato fortemente l’astensionismo. Come al primo turno i francesi che non si sono recati a votare sono stati tantissimi: il 65,7%, con un’affluenza che alle 17, secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno, era solo del 27,89% degli aventi diritto, in lievissimo rialzo rispetto al 26,72% di domenica scorsa. Nel 2021, alla stessa ora, aveva votato il al 50,54% degli elettori. Ma il risultato delle elezioni regionali ha un’importante ricaduta sulle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Flop per Marine Le Pen ed Emmanuel Macron alle elezioni regionali francesi. Volano i Républicains e l'unione di gau… - repubblica : ?? Gli exit poll del voto regionale in Francia: l'estrema destra di Marine Le Pen sconfitta - sole24ore : Francia, exit poll: nessuna regione alla destra radicale di Marine Le Pen - claudiocerasa : RT @ilfoglio_it: Il secondo turno delle regionali in Francia ha confermato il ritorno alla vecchia politica. La mappa dei risultati è ugual… - PetretRita : RT @ProfCampagna: L'estrema destra francese ha fatto flop, nonostante i sondaggi. Nessuna regione per Marine Le Pen. Non basta sbaciucchia… -