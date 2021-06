È legittimo licenziare il lavoratore che fa la spesa con la legge 104

(Di lunedì 28 giugno 2021) AGI – Èil licenziamento delche sfrutta i giorni di permesso con la104 per fare lae andare al mare con la propria famiglia. Lo ha stabilito la Cassazione con una pronuncia datata 26 giugno che rigetta il ricorso di L., un dipendente licenziato dalle Poste Italiane spa, contro la decisione della Corte d'Appello di Bari. Laal super e poi al mare con la famiglia Stando a quanto riporta la sentenza letta dall'AGI pubblicata su un sito specializzato in giustizia civile, l'uomo aveva ricevuto il 20 settembre 2007 la comunicazione del provvedimento in cui evidenziava ...

AGI - Agenzia Italia

Nella sentenza della Cassazione letta dall'AGI i giudici evidenziano che in due giorni nell'agosto del 2017 l'uomo, oltre che recarsi al supermercato, era andato al mare con la famiglia ...Rigettato il ricorso di un dipendente licenziato dalla Poste Italiane spa, contro la decisione della Corte d'Appello di Bari ...