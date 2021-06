Dua Lipa, concerti 2022: aggiunte due date del tour a Milano e Bologna (Di lunedì 28 giugno 2021) Future Nostalgia tour di Dua Lipa si arricchisce di due nuove date, la prima il 26 maggio al Mediolanum Forum e la seconda il 28 all’Unipol Arena: info sui biglietti Milano – La data italiana del Future Nostalgia tour di Dua Lipa, prevista il 12 ottobre 2021 sarà riprogrammata nel 2022, con l’aggiunta di una nuova data a Milano e una nuova data a Bologna: 25 maggio 2022 • Milano, Mediolanum Forum 26 maggio 2022 • Milano, Mediolanum Forum NUOVA DATA 28 maggio ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 28 giugno 2021) Future Nostalgiadi Duasi arricchisce di due nuove, la prima il 26 maggio al Mediolanum Forum e la seconda il 28 all’Unipol Arena: info sui biglietti– La data italiana del Future Nostalgiadi Dua, prevista il 12 ottobre 2021 sarà riprogrammata nel, con l’aggiunta di una nuova data ae una nuova data a: 25 maggio, Mediolanum Forum 26 maggio, Mediolanum Forum NUOVA DATA 28 maggio ...

Dua Lipa in concerto in Italia, nuove date live TIMgate Dua Lipa, concerti 2022: aggiunte due date del tour a Milano e Bologna Future Nostalgia tour di Dua Lipa si arricchisce di due nuove date, la prima il 26 maggio al Mediolanum Forum e la seconda il 28 all'Unipol Arena: info ...

Dua Lipa in concerto in Italia, nuove date live La data italiana del Future Nostalgia Tour di Dua Lipa, prevista il 12 ottobre 2021, sarà riprogrammata nel 2022, con l’aggiunta di due nuovi show. Ecco dove e quando si esibirà la star di Levitating ...

