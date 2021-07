Dramma sulla spiaggia italiana, Nicola muore davanti la famiglia (Di lunedì 28 giugno 2021) È morto Nicola Arboletto, romano di sessantacinque anni, mentre si trovava sulla spiaggia di Torvaianica. Una tragedia avvenuta ieri pomeriggio, domenica 27 giugno, intorno alle ore 17:30 in uno stabilimento balneare sul Lungomare delle Meduse. Stando a quanto si apprende, l'uomo stava facendo il bagno, quando si è improvvisamente accasciato in acqua, probabilmente a causa di un malore. Dopo essere stato riportato a riva dal bagnino presente in spiaggia, sono intervenuti i soccorsi del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Stazione locale e della ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 28 giugno 2021) È mortoArboletto, romano di sessantacinque anni, mentre si trovavadi Torvaianica. Una tragedia avvenuta ieri pomeriggio, domenica 27 giugno, intorno alle ore 17:30 in uno stabilimento balneare sul Lungomare delle Meduse. Stando a quanto si apprende, l'uomo stava facendo il bagno, quando si è improvvisamente accasciato in acqua, probabilmente a causa di un malore. Dopo essere stato riportato a riva dal bagnino presente in, sono intervenuti i soccorsi del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Stazione locale e della ...

