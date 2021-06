Dramma in spiaggia, Nicola muore sotto gli occhi dei familiari (Di lunedì 28 giugno 2021) Un uomo di 65 anni è morto sulla spiaggia diTorvaianica, davanti ai bagnanti e ai familiari, a causa di un malore improvviso. Inutili i tentativi di soccorrerlo. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Un uomo di 65 anni è morto sulladiTorvaianica, davanti ai bagnanti e ai, a causa di un malore improvviso. Inutili i tentativi di soccorrerlo. su Donne Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Dramma spiaggia 65enne muore in spiaggia a Cagliari, è la quarta vittima in 24 ore Giornate al mare o ai laghi che diventano tragedie. Anche oggi in Sardegna il dramma di un sessantacinquenne che entra in acqua al Poetto di Cagliari e poi si accascia per un ...delle croci in spiaggia ...

Cagliari. Malore al Poetto, muore un bagnante 55enne Il dramma nella spiaggia dei Centomila: sul posto anche le volanti della polizia e i medici del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimare l'uomo, invano. Per il malcapitato non c'è stato ...

Dramma in spiaggia | Nicola muore sotto gli occhi dei familiari È successo tutto all'improvviso Zazoom Blog Dramma a Torvaianica: malore in acqua, deceduto un 60enne Inutili i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con auto medica, ambulanza ed elisoccorso atterrato in spiaggia. (cronaca) - Purtroppo inutili i soccorsi. ilmamilio.it. Ancora un mal ...

Annegato alla spiaggia dell'Accademia, il dolore degli amici di Marco: «Un’ingiustizia, ci mancherai» Livorno: colpito da un malore mentre faceva il bagno e recuperato sul fondale: «Eri buono come il pane e sempre capace di sorridere ed emozionarti per le piccole e più belle cose della vita» ...

