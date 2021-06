Draghi proroga il blocco dei licenziamenti solo per il tessile. E ferma il cashback dei 5s (Di lunedì 28 giugno 2021) Quando il grillino Stefano Patuanelli, collegato in video dal Lussemburgo, prova a rilanciare l’idea di un blocco generalizzato dei licenziamenti è Mario Draghi a ribadire il concetto espresso pochi minuti prima ai ministri del Pd e di Leu. “La logica - dice il premier - deve essere quella dello sblocco, non del blocco”. A palazzo Chigi, dove è riunita la cabina di regia, i 5 stelle incassano il colpo. Negli stessi minuti, dentro al tempio di Adriano che dista duecento metri, Giuseppe Conte è impegnato nell’ennesima puntata della saga contro Beppe Grillo. Eccola l’immagine che certifica l’estraneità dei ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Quando il grillino Stefano Patuanelli, collegato in video dal Lussemburgo, prova a rilanciare l’idea di ungeneralizzato deiè Marioa ribadire il concetto espresso pochi minuti prima ai ministri del Pd e di Leu. “La logica - dice il premier - deve essere quella dello s, non del”. A palazzo Chigi, dove è riunita la cabina di regia, i 5 stelle incassano il colpo. Negli stessi minuti, dentro al tempio di Adriano che dista duecento metri, Giuseppe Conte è impegnato nell’ennesima puntata della saga contro Beppe Grillo. Eccola l’immagine che certifica l’estraneità dei ...

