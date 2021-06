Doppio sciopero trasporti in arrivo a Milano. Previsti disagi nella circolazione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Doppio sciopero

MilanoToday.it

Ancora disagi negli spostamenti dovuti ai trasporti. In arrivo a Milano undei trasporti (Treni, metro, autobus e tram) è previsto dall'11 luglio a partire dalle ore 3 fino alle 2 del 12 luglio. Proclamato da 'Rsu 1A Pdm' e 'Rsu 1B Pdb', lorischia ...... da quando a fine aprile unonazionale ha dato il là a proteste di massa contro la riforma ... ma potrebbero essere almeno ilAncora disagi negli spostamenti dovuti ai trasporti. In arrivo a Milano un doppio sciopero dei trasporti (Treni, metro, autobus e tram) è ...Prima i treni, poi metro, autobus e tram. Doppio sciopero dei trasporti in arrivo a Milano, che nel prossimo mese dovrà fare i conti con una doppia agitazione che rischia di mettere in ginocchio la mo ...