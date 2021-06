Dopo il successo della scorsa stagione Canzone Segreta si ripresenta nel palinsesto di Rai1 (Di lunedì 28 giugno 2021) Canzone Segreta ha riscosso un grande successo nella prima stagione, così la Rai1 ha deciso di riproporre una nuova edizione. C’è curiosità per il nuovo show che ha emozionato i telespettatori già nella prima edizione sotto l’attenta guida di Serena Rossi. La conferma nel 2022 sempre con Serena Rossi è quasi certa. Canzone Segreta condotto da Serena Rossi ha appena vinto il premio del Moige, ottenendo un buon riscontro in termini di ascolti, cosa difficile considerando i programmi storici della prima rete. Dato il successo la Rai ha deciso ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 giugno 2021)ha riscosso un grandenella prima, così laha deciso di riproporre una nuova edizione. C’è curiosità per il nuovo show che ha emozionato i telespettatori già nella prima edizione sotto l’attenta guida di Serena Rossi. La conferma nel 2022 sempre con Serena Rossi è quasi certa.condotto da Serena Rossi ha appena vinto il premio del Moige, ottenendo un buon riscontro in termini di ascolti, cosa difficile considerando i programmi storiciprima rete. Dato illa Rai ha deciso ...

