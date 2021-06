DOOM Eternal su PlayStation 5 pesa 70 GB, meno che su PS4 (Di lunedì 28 giugno 2021) Arriverà domani, 29 giugno, la versione PlayStation 5 di DOOM Eternal, ultimo esponente della storica saga FPS: per chi si stesse chiedendo quanto spazio fare sulla memoria interna della console, arrivano buone notizie. Stando a quanto riportato da PlayStation Game Size su Twitter, il "peso" del gioco (al netto di eventuali update e patch del day one) sarà di poco più di 70 GB. Si tratta di un'ottimizzazione interessante da parte di id Software, dato che la versione PS4 occupa circa 78 gb, quindi 8 gb in più. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 giugno 2021) Arriverà domani, 29 giugno, la versione5 di, ultimo esponente della storica saga FPS: per chi si stesse chiedendo quanto spazio fare sulla memoria interna della console, arrivano buone notizie. Stando a quanto riportato daGame Size su Twitter, il "peso" del gioco (al netto di eventuali update e patch del day one) sarà di poco più di 70 GB. Si tratta di un'ottimizzazione interessante da parte di id Software, dato che la versione PS4 occupa circa 78 gb, quindi 8 gb in più. Leggi altro...

