Donnarumma | «Voglio vincere l’Europeo e il Pallone d’Oro»

(Di lunedì 28 giugno 2021) Gianluigisogna in grande: ecco le dichiarazioni del portiere della Nazionale anche sul suo esordio al Milan Gianluigiha parlato in un’intervista a Redbull.com. OBIETTIVO – «Il mio obiettivo è sempre stato quello di diventare il numero uno dei numeri uno. Abitavo a Pompei con mia sorella e in camera avevo i poster di Buffon e Dida. All’inizio non mi allenavo bene, era solo un divertimento. Avevo 5 anni quando mio zio ha iniziato a portarmi al campo e ho subito capito che mi sarebbe piaciuto fare il portiere». SOGNO – «Mondiale ed Europeo con la maglia dell’Italia. A 13 anni ho lasciato casa, è stato ...