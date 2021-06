Donnarumma | “Al Milan ho trovato un ambiente incredibile Sull’esordio…”

Advertising

SimoneGambino : Il Milan esce con la schiena dritta ma con le ossa rotte da questa doppia operazione. Senza entrare nel dettaglio… - ZZiliani : #Donnarumma #Locatelli #Pessina #Cristante Tutti giovani. Erano del #Milan. Nessuno lo è più. Vogliamo parlarne? #ItaliaGalles #EURO2020 - tancredipalmeri : Dal punto di vista manageriale aver perso Calhanoglu e Donnarumma a 0 è un tracollo industriale. Poi non è detto c… - PianetaMilan : - chribani : RT @MilanNewsit: Donnarumma: 'Voglio vincere il mondiale e il pallone d'oro. Al Milan ho trovato un'ambiente incredibile' -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma Milan

1 Gianluigi, portiere della Nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista a redbull.com : 'Il mio ...andato alla stazione e insieme ad altri tre compagni siamo partiti per andare al. ...Gianluigisogna in grande: ecco le dichiarazioni del portiere della Nazionale anche sul suo esordio alGianluigiha parlato in un'intervista a Redbull.com. OBIETTIVO - "Il mio obiettivo è sempre stato quello di diventare il numero uno dei numeri uno. Abitavo a Pompei con mia sorella e ...Gianluigi Donnarumma ha rilasciato un’intervista al sito di RedBull in cui ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti il suo debutto in Serie A a 16 anni con il Milan, parlando anche dei suoi obiettivi ...L’Inter progetta un nuovo sgarbo di mercato al Milan: dopo il colpo Hakan Calhanoglu, arrivato a parametro zero dal club rossonero le scorse settimane, i nerazzurri hanno messo nel mirino Franck Kessi ...