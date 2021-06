Don Matteo, Terence Hill svela perchè lascia e come scomparirà per sempre dalla serie tv (Di lunedì 28 giugno 2021) È stato confermato che Raoul Bova entrerà nel cast di Don Matteo: l’attore vestirà i panni di un giovane sacerdote, Don Massimo. LEGGI ANCHE:– L’accusa di Alvaro Vitali contro Don Matteo: ‘Mi ha rubato l’idea’. Ecco quali sono le forti insinuazioni dell’attore Raoul dovrà raccogliere l’eredità lasciata da Terence Hill, che dopo vent’anni abbandona la fiction Rai. Intervistati entrambi al Corriere della Sera, i due attori hanno spiegato cosa accadrà nelle puntate in cui uno prenderà il posto dell’altro. “Non è prevista una puntata sull’uscita di scena di Don Matteo, non ci ... Leggi su funweek (Di lunedì 28 giugno 2021) È stato confermato che Raoul Bova entrerà nel cast di Don: l’attore vestirà i panni di un giovane sacerdote, Don Massimo. LEGGI ANCHE:– L’accusa di Alvaro Vitali contro Don: ‘Mi ha rubato l’idea’. Ecco quali sono le forti insinuazioni dell’attore Raoul dovrà raccogliere l’ereditàta da, che dopo vent’anni abbandona la fiction Rai. Intervistati entrambi al Corriere della Sera, i due attori hanno spiegato cosa accadrà nelle puntate in cui uno prenderà il posto dell’altro. “Non è prevista una puntata sull’uscita di scena di Don, non ci ...

Advertising

ninofrassicaoff : Da oggi repliche di Don Matteo 5 su Rai 1 alle ore 11:30. #DonMatteo #ninofrassica #ninofrassicaoff - PerugiaToday : Don Matteo, parla Terence Hill: 'Ecco perché lascio il posto a Raoul Bova' - OptiMagazine : Come #TerenceHill lascerà #Donmatteo13, un addio legato al personaggio di #RaoulBova? - meencantasonar : Io nella vita avevo solo una certezza... Don Matteo. Ma a quanto pare non è così. Mi auguro solo che sia una stagi… - lamescolanza : Don Matteo 13, Terence Hill lascia a Raoul Bova: «Voglio più tempo per vivere» -