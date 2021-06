Don Matteo | la confessione di Terence Hill | “Ecco il vero motivo perché lascio”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Sta per tornare Don, giunto alla sua 13esima edizione. Ancora su Rai 1, dopo oltre vent'anni e più di 250 puntate. E arriva anche il clamoroso passo indietro di, ora è ufficiale: sarà protagonista delle prime 4 puntate mentre dalla quintaentrare in scena Raoul Bova. Un passaggio di testimone che cambia la storia di Don. E interpellato dal Corriere della Sera,spiega: "Non è prevista una puntata incentrata sull'uscita di scena di Don. Non ci saranno lacrime e abbracci. Raoul arriva nel quinto ...

Advertising

QuotidianPost : Terence Hill, ecco perchè lascia Don Matteo - fiorda_annalisa : RT @ninofrassicaoff: Da oggi repliche di Don Matteo 5 su Rai 1 alle ore 11:30. #DonMatteo #ninofrassica #ninofrassicaoff - Cami71Michele : @ninofrassicaoff Ecco perché mi piace la programmazione tv estiva. Pensano di mettere cose che non interessano... M… - salvini19 : RT @ninofrassicaoff: Da oggi repliche di Don Matteo 5 su Rai 1 alle ore 11:30. #DonMatteo #ninofrassica #ninofrassicaoff - Cami71Michele : RT @ninofrassicaoff: Da oggi repliche di Don Matteo 5 su Rai 1 alle ore 11:30. #DonMatteo #ninofrassica #ninofrassicaoff -

Ultime Notizie dalla rete : Don Matteo

Terence Hill spiega come e quando scomparirà dalasciando il posto a un nuovo sacerdote interpretato da Raoul Bova Foto: Kikapress Music: 'Summer' from Bensound.comDopo vent'anni e più di 250 puntate, arriva13 con una new entry. Lo storico personaggio, interpretato da Terence Hill nella serie prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, sarà protagonista delle prime 4 puntate e dalla quinta entra ...Terence Hill spiega come e quando scomparirà da Don Matteo lasciando il posto a un nuovo sacerdote interpretato da Raoul Bova Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com ...Al suo posto Raoul Bova. L'annuncio fatto dai due attori. Il passaggio del testimone avverrà nel quinto episodio della nuova stagione ...