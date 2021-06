Domenica In, Max Biaggi ha bellissime parole per Eleonora Pedron ma non per Bianca Atzei, Mara Venier resta senza parole (Di lunedì 28 giugno 2021) Ieri, all’ultima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier è andato ospite tra gli altri, il campione di motociclismo Max Biaggi che ha fatto piangere tutti con i suoi ricordi del suo grandissimo amico Fabrizio Frizzi. Ma Max Biaggi non ha parlato solo del compianto Frizzi ma ha anche molto raccontato di sè stesso, della sua vita, dei suoi figli e dei suoi amori. Vediamo come è andata l’ospitata a Domenica In. Max Biaggi ricorda Fabrizio Frizzi Max Biaggi, ieri ospite a Domenica In ha pianto quando ha ricordato il suo grandissimo ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Ieri, all’ultima puntata diIn condotta daè andato ospite tra gli altri, il campione di motociclismo Maxche ha fatto piangere tutti con i suoi ricordi del suo grandissimo amico Fabrizio Frizzi. Ma Maxnon ha parlato solo del compianto Frizzi ma ha anche molto raccontato di sè stesso, della sua vita, dei suoi figli e dei suoi amori. Vediamo come è andata l’ospitata aIn. Maxricorda Fabrizio Frizzi Max, ieri ospite aIn ha pianto quando ha ricordato il suo grandissimo ...

Advertising

infoitsport : Domenica In, Max Biaggi in lacrime: il ricordo di Fabrizio Frizzi - politcsistuff : @eureka_max @imlucacoccoli @patriziagatto3 @matteosalvinimi Come tutti i coglioni che dicono ai gay di essere contr… - manulamanuz57 : RT @ilgiornale: Max Biaggi non trattiene la commozione nel ricordare Fabrizio Frizzi a Domenica In, con il quale aveva un legame molto impo… - ilgiornale : Max Biaggi non trattiene la commozione nel ricordare Fabrizio Frizzi a Domenica In, con il quale aveva un legame mo… - RaffyM48 : @MaxDigio1967 @Pinterest Buona domenica Max.... -