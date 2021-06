Domenica In, Mara Venier lascia il centro dello studio e scoppia a piangere dietro le quinte (Di lunedì 28 giugno 2021) Una meravigliosa ultima puntata di stagione quella di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier in onda su Rai1. Tra gli ospiti, Don Antonio Mazzi, il sacerdote 91enne veneto, grande amico della conduttrice. Don Mazzi ha presentato il libro “La speranza è una bambina ostinata”. Mara Venier lo introduce così: “Quest’anno non ci siamo incontrati, ma per l’ultima puntata è venuto a trovarmi. Per me è come un padre, Don Antonio Mazzi”. Mara Venier, poi, va incontro all’amico e si commuove abbracciandolo. Poco prima di iniziare l’intervista, la conduttrice però si ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Una meravigliosa ultima puntata di stagione quella diIn, il programma condotto dain onda su Rai1. Tra gli ospiti, Don Antonio Mazzi, il sacerdote 91enne veneto, grande amico della conduttrice. Don Mazzi ha presentato il libro “La speranza è una bambina ostinata”.lo introduce così: “Quest’anno non ci siamo incontrati, ma per l’ultima puntata è venuto a trovarmi. Per me è come un padre, Don Antonio Mazzi”., poi, va incontro all’amico e si commuove abbracciandolo. Poco prima di iniziare l’intervista, la conduttrice però si ...

Advertising

Fabiotwittwitt : Più chiaro (e vomitevole) di così... Altro che 'consenso informato' - infoitcultura : Mara Venier, lacrime e abbracci nell’ultima puntata di Domenica In: “La stagione più difficile” - glooit : Mara Venier, lacrime e abbracci nell’ultima puntata di Domenica In: “La stagione più difficile” leggi su Gloo… - infoitcultura : Domenica In, Jerry Calà: i festeggiamenti per i suoi 70 anni e la dedica all’ex moglie Mara Venier - infoitcultura : Domenica In, Serena Autieri fa le scarpe a Mara. “Io ti ammazzo!” -