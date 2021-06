Dolore al braccio | febbre | quanto durano  i sintomi post-vaccino | e perché ci sono? Italia | immunizzato il 30% della popolazione

Advertising

Agrumina : Ma io mi sa che col vaccino (Pfizer) sono stata fortunatissima ho letto side-effects che mamma mia quando io a part… - DAECHWITA0 : update pfizer: il 26 che l’ho fatto stavo benino, ieri mi ha fatto male cane il braccio, oggi (mi sono appena svegl… - alexScar_ : RT @ilpost: Perché dopo il vaccino viene male al braccio? Non è nulla di preoccupante ed è un fenomeno che si verifica spesso, anche con a… - ralphfiennes55 : @mente_nuova @6dimattina_ Io invece solo dolore al braccio per due giorni - ralphfiennes55 : @6dimattina_ É strano allora che ti è venuta la febbre??. Io con la prima dose ho avuto, solo per due giorni, dolore al braccio. -

Ultime Notizie dalla rete : Dolore braccio

Corriere della Sera

Dormiamo in una posizione scomoda? Teniamo ilsotto la testa, le gambe a penzoloni dal ... Il formicolio in questi casi può essere accompagnato da raffreddamento degli arti eperiferico. ...Ho ardentemente desiderato di farla finita, più che altro per porre fine a unfisico che mi ... quando mi si diceva che non c'erano molte speranze di salvare il mio, o quando c'erano ...GROSSETO. Il volto tumefatto, le labbra gonfie, il naso rotto e una prognosi di 21 giorni. È questo lo stato in cui si trova un atleta grossetano di 15 anni, in trasferta per una gara di ginnastica ar ...Il test clinico CombiVacs su cui si è basata la decisione dell’Italia di raccomandare la seconda dose con un vaccino Covid a mRna (Pfizer o ...