Doctor Strange: all' origine del multiverso (Di lunedì 28 giugno 2021) Nei suoi 13 anni di vita l'MCU è stato capace di creare un mondo. Le narrazioni si intrecciano culminando in eventi che, per la storia del cinema commerciale, continuano ad avere una rilevanza fondamentale. Come abbiamo già visto negli scorsi mesi, con l'inizio della fase 4, i Marvel Studios hanno deciso di prendere direzioni sempre più inedite e coraggiose. Sembra che, finalmente, l' MCU voglia percorrere quella strada basata sul mistico e sull' occulto che ha reso grandi e indimenticabili le storie dei nostri eroi su carta stampata. Molti pensano che questa nuova "dimensione" abbia avuto inizio con WandaVision. In realtà il misticismo mette le sue radici nell' MCU nel 2016, in uno dei ...

