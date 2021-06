Disturbi specifici dell’apprendimento: master per psicologi, logopedisti e medici (Di lunedì 28 giugno 2021) Se siete interessati ai Disturbi specifici dell’apprendimento questo master fa per voi! Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione! http://www.centroetaevolutiva.it/formazione/master-dsa/Disturbi-specifici-apprendimento-dsa-0 A chi si rivolge: il master è rivolto a psicologi, logopedisti, medici e pedagogisti che desiderano acquisire una formazione specifica in questo ambito. Quando si svolge: da Ottobre 2021 a Marzo 2022 Perché iscriversi: – E’ interamente on line! Tutte le lezioni, le discussioni ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 giugno 2021) Se siete interessati aiquestofa per voi! Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione! http://www.centroetaevolutiva.it/formazione/-dsa/-apprendimento-dsa-0 A chi si rivolge: ilè rivolto ae pedagogisti che desiderano acquisire una formazione specifica in questo ambito. Quando si svolge: da Ottobre 2021 a Marzo 2022 Perché iscriversi: – E’ interamente on line! Tutte le lezioni, le discussioni ...

