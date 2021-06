(Di lunedì 28 giugno 2021) Un quadro confuso, indecifrabile viene fuori dal secondo turno delle elezioni regionali francesi. Il 65,7% degli elettori rifiuta il voto e manda a dire alla politica che non si riconosce nella maggior parte delle formazioni rappresentative. La democrazia inè in evidente crisi. La sua identità è disconosciuta da chi dovrebbe avvalorarla. Troppe giravolte, molte delusioni. Al punto che Marine Le Pen, in seguito alla “conversione” moderata (che nessuno ha compreso) non guadagna neppure una regione, mentre La République en Marche! di Emmanuelresta altrettanto a mani vuoti ed il presidente pensa all’ennesimo, inutile rimpasto di governo. Non ...

Diserzione elettorale in Francia. Cadono Le Pen e Macron ritornano i gollisti

Lo Spiffero

