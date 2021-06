Dipendenza da videogiochi | le conseguenze sui giovani sono gravissime

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 28 giugno 2021) Uno studio mostra un’inquietante correlazione trada videogame e depressione, sociofobia e tendenze autodistruttive. Qualii sintomi da monitorare. (Adobe Stock)Giocare sì, ma responsabilmente e senza rimetterci la salute. Come in ogni caso della vita, anche nella passione per il’eccesso può portaremolto pesanti sotto il profilo psicologico, relazionale e a quanto pare anche fisico. Una verità ancora più evidente se in ballo ci, che per forza di cosetra i gamers più esposti al cosiddetto Internet Gaming ...