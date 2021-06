Dior e Travis Scott, i retroscena della collezione per la primavera/estate 2022 (Di lunedì 28 giugno 2021) Il paesaggio del Texas fa da sfondo alla collezione che il direttore creativo di Dior, Kim Jones, realizza con Travis Scott, texano anche lui, guarda caso, per la primavera/estate 2022. Il dialogo tra i due nasce in realtà da un evento accaduto nel 1947 quando lo stesso Monsieur Christian Dior, si recò a Dallas, per ritirare il premio Neiman Marcus dopo il grande successo della sua collezione New Look, che ridiede lustro e speranza alla moda francese. La collezione per la prossima ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 28 giugno 2021) Il paesaggio del Texas fa da sfondo allache il direttore creativo di, Kim Jones, realizza con, texano anche lui, guarda caso, per la. Il dialogo tra i due nasce in realtà da un evento accaduto nel 1947 quando lo stesso Monsieur Christian, si recò a Dallas, per ritirare il premio Neiman Marcus dopo il grande successosuaNew Look, che ridiede lustro e speranza alla moda francese. Laper la prossima ...

Advertising

GlobeStylesMag : Dior Uomo primavera estate 2022: la collaborazione con Travis Scott, tutti i look e il video - Caterinadiiorgi : Dior Uomo primavera estate 2022: la collaborazione con Travis Scott, tutti i look e il video - GQitalia : Non è la prima volta che #KimJones coinvolge un artista nel suo processo creativo, ma è la prima che sceglie di col… - QuanJohnsonEnt : Virgil x Louis Vuitton or Travis Scott x Dior ?? - smeatlfeels : Qn pa ver la pasarela de Travis x Dior? -