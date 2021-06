“Dio è Padre: il suo cuore è aperto a tutti”, lettera di Papa Francesco al prete della comunità Lgbt (Di lunedì 28 giugno 2021) Vicinanza, compassione, tenerezza. Sono i tratti dello ‘stile’ di Dio, secondo Papa Francesco. Caratteristiche che valgono per tutti, nessuno escluso. E specialmente per chi è, e si sente, discriminato in base al proprio orientamento sessuale. Il pontefice ha messo nero su bianco questi concetti in una lettera scritta di suo pugno, in spagnolo, e inviata al Padre gesuita statunitense James Martin che svolge il suo apostolato di sacerdote fra le persone Lgbt (Lesbica, gay, bisessuale, transgender). L’occasione è stato il webinar Outreach 2021, tenutosi ieri domenica 27 giugno: la ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 28 giugno 2021) Vicinanza, compassione, tenerezza. Sono i tratti dello ‘stile’ di Dio, secondo. Caratteristiche che valgono per, nessuno escluso. E specialmente per chi è, e si sente, discriminato in base al proprio orientamento sessuale. Il pontefice ha messo nero su bianco questi concetti in unascritta di suo pugno, in spagnolo, e inviata algesuita statunitense James Martin che svolge il suo apostolato di sacerdote fra le persone(Lesbica, gay, bisessuale, transgender). L’occasione è stato il webinar Outreach 2021, tenutosi ieri domenica 27 giugno: la ...

