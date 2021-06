Di Maio “Stabilizzare le aree liberate da Daesh” (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Uno degli aspetti centrali per noi e per gli Usa è stata la Campagna 2021 per la stabilizzazione delle aree liberate da Daesh in Iraq e nel nord est della Siria. Un'azione importante per garantire la sostenibilità socioeconomica di quelle regioni e impedire la recrudescenza del terrorismo e dell'estremismo violento”. Così Luigi Di Maio, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale durante la conferenza stampa con il segretario di Stato USA Antony Blinken, dopo la Ministeriale della Coalizione anti-Daesh a Roma.“Durante la riunione di oggi abbiamo aggiornato le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Uno degli aspetti centrali per noi e per gli Usa è stata la Campagna 2021 per la stabilizzazione delledain Iraq e nel nord est della Siria. Un'azione importante per garantire la sostenibilità socioeconomica di quelle regioni e impedire la recrudescenza del terrorismo e dell'estremismo violento”. Così Luigi Di, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale durante la conferenza stampa con il segretario di Stato USA Antony Blinken, dopo la Ministeriale della Coalizione anti-a Roma.“Durante la riunione di oggi abbiamo aggiornato le ...

