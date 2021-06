Dessena | «Il Cagliari è casa mia Un sogno? Lo scudetto»

(Di lunedì 28 giugno 2021) L’ex centrocampista e capitano delDanieleha parlato del suo amore per i rossoblù. Ecco le sue parole Sulle pagine dell’Unione Sarda un ex rossoblù, Daniele, rilascia una bella intervista riguardo il suo amore per il– «Ilè il mio pensiero quotidiano. Sono il primo tifoso, èmia: ci sono gli amici, la mia gente, le persone a cui voglio bene» ULTIMA STAGIONE – «L’ho vissuta con rabbia. Si può dire tutto, tranne che il presidente non abbia fatto una squadra all’altezza. Conosco la piazza, ogni anno si punta a quel ...

Advertising

CentotrentunoC : #Cagliari ?? Le parole dell'ex #Dessena dopo la rimonta salvezza dei rossoblù di #Semplici in #SerieA??? -

Ultime Notizie dalla rete : Dessena Cagliari

...4 milioni) lo cedette al Parma in cambio della seconda metà di. Già nell'estate del 2015 il ... Già persi, e con modalità controverse, sia Obert (diretto a) che Siatounis (giocherà nel ...Otto appuntamenti al ristorante Convento San Giuseppe di. Un tour enogastronomico tra i ... Piero Mancini - Laura Mancini; Tani - Angelica e Roberta Tani;- Denise; Biboi - ...L’ex centrocampista e capitano del Cagliari Daniele Dessena ha parlato del suo amore per i rossoblù. Ecco le sue parole Sulle pagine dell’Unione Sarda un ex rossoblù, Daniele Dessena, rilascia una bel ...L’ex centrocampista e capitano del Cagliari Daniele Dessena ha parlato del suo amore per i rossoblù. Ecco le sue parole Sulle pagine dell’Unione Sarda un ex rossoblù, Daniele Dessena, rilascia una ...