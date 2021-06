Delta accelera a Londra. Il commissario Schinas: "Dubbi su finale europei a Wembley" (Di lunedì 28 giugno 2021) “Non ne abbiamo discusso in Commissione, non spetta a noi ma all’Uefa decidere. Tuttavia quello che penso io a titolo personale è questo: vorrei condividere con voi i miei Dubbi sulla possibilità di organizzare le finali e le semifinali a Wembley in uno stadio pieno nel momento in cui il Regno Unito limita gli spostamenti dei propri cittadini verso l’Ue”. Sono le parole del vicepresidente della Commissione Ue Margaritis Schinas, intervenuto al Parlamento Ue. “Bisogna che ci sia una certa simmetria e proporzionalità - ha aggiunto -. Credo che l’Uefa debba decidere con cura, è una decisione che va presa con cognizione di causa”. Nel ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) “Non ne abbiamo discusso in Commissione, non spetta a noi ma all’Uefa decidere. Tuttavia quello che penso io a titolo personale è questo: vorrei condividere con voi i mieisulla possibilità di organizzare le finali e le semifinali ain uno stadio pieno nel momento in cui il Regno Unito limita gli spostamenti dei propri cittadini verso l’Ue”. Sono le parole del vicepresidente della Commissione Ue Margaritis, intervenuto al Parlamento Ue. “Bisogna che ci sia una certa simmetria e proporzionalità - ha aggiunto -. Credo che l’Uefa debba decidere con cura, è una decisione che va presa con cognizione di causa”. Nel ...

