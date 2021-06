Debutto positivo per Djokovic a Londra, vince Seppi, ko Sinner (Di lunedì 28 giugno 2021) Londra (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic ha vinto il primo match del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Il serbo, numero uno del mondo e del seeding, detentore del titolo (conquistato nel 2019, mentre nel 2020 non si è disputato il Major britannico, causa Covid-19), si è imposto sull’inglese Jack Draper, 253 del ranking internazionale, in gara grazie a una wild card, col punteggio di 4-6 6-1 6-2 6-2. Il match è andato in scena sul campo centrale al coperto, a causa della pioggia insistente caduta su Londra a inizio ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Novakha vinto il primo match del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell’All England Club di. Il serbo, numero uno del mondo e del seeding, detentore del titolo (conquistato nel 2019, mentre nel 2020 non si è disputato il Major britannico, causa Covid-19), si è imposto sull’inglese Jack Draper, 253 del ranking internazionale, in gara grazie a una wild card, col punteggio di 4-6 6-1 6-2 6-2. Il match è andato in scena sul campo centrale al coperto, a causa della pioggia insistente caduta sua inizio ...

