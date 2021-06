Debutto positivo per Djokovic a Londra, vince Seppi, ko Sinner (Di lunedì 28 giugno 2021) Londra (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic ha vinto il primo match del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Il serbo, numero uno del mondo e del seeding, detentore del titolo (conquistato nel 2019, mentre nel 2020 non si è disputato il Major britannico, causa Covid-19), si è imposto sull’inglese Jack Draper, 253 del ranking internazionale, in gara grazie a una wild card, col punteggio di 4-6 6-1 6-2 6-2. Il match è andato in scena sul campo centrale al coperto, a causa della pioggia insistente caduta su Londra a inizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Novakha vinto il primo match del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell’All England Club di. Il serbo, numero uno del mondo e del seeding, detentore del titolo (conquistato nel 2019, mentre nel 2020 non si è disputato il Major britannico, causa Covid-19), si è imposto sull’inglese Jack Draper, 253 del ranking internazionale, in gara grazie a una wild card, col punteggio di 4-6 6-1 6-2 6-2. Il match è andato in scena sul campo centrale al coperto, a causa della pioggia insistente caduta sua inizio ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Debutto positivo per Djokovic a Londra, vince Seppi, ko Sinner - - nestquotidiano : Debutto positivo per Djokovic a Londra, vince Seppi, ko Sinner - DirettaSicilia : Debutto positivo per Djokovic a Londra, vince Seppi, ko Sinner, - IlModeratoreWeb : Debutto positivo per Djokovic a Londra, vince Seppi, ko Sinner - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Debutto positivo per Djokovic a Londra, vince Seppi, ko Sinner -… -

Ultime Notizie dalla rete : Debutto positivo Ciclismo, Filippo Baroncini non si ferma più Spicca il debutto con la nuova maglia tricolore di Gabriele Benedetti (Zalf Euromobil Desirée Fior),... Positivo fine settimana anche per #inEmiliaRomagna, che oltre alla chiusura al 6° posto di Manuele ...

Quando Siri non c'era l'auto già parlava Il debutto su auto popolari Sorprende che il debutto di una tecnologia così avanzata per l'epoca ... L'esperimento vocale comunque sarà un test positivo per Renault, che proseguirà sulla via dello ...

Debutto positivo per Djokovic a Londra, vince Seppi, ko Sinner Il Tempo Debutto positivo per Djokovic a Londra, vince Seppi, ko Sinner LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic ha vinto il primo match del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell’All England Club ...

Suzuki Rally Cup: Goldoni vince anche su terra al San Marino L’appuntamento su terra unico per la 14esima edizione del monomarca della casa giapponese non ha avuto rivali. L'aostano e Mattioda dominano sulle strade del San Marino, seguono Iani e Pellè. Bene Val ...

Spicca ilcon la nuova maglia tricolore di Gabriele Benedetti (Zalf Euromobil Desirée Fior),...fine settimana anche per #inEmiliaRomagna, che oltre alla chiusura al 6° posto di Manuele ...Ilsu auto popolari Sorprende che ildi una tecnologia così avanzata per l'epoca ... L'esperimento vocale comunque sarà un testper Renault, che proseguirà sulla via dello ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic ha vinto il primo match del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell’All England Club ...L’appuntamento su terra unico per la 14esima edizione del monomarca della casa giapponese non ha avuto rivali. L'aostano e Mattioda dominano sulle strade del San Marino, seguono Iani e Pellè. Bene Val ...