De Ligt, Chiellini e Bonucci: le gerarchie della difesa della Juventus (Di lunedì 28 giugno 2021) L’arrivo di Allegri potrebbe stravolgere totalmente le gerarchie della difesa della Juventus. Il tecnico punterà forte su De Ligt, mentre resta un piccolo punto interrogativo sul ruolo di Bonucci, Chiellini e Demiral Chi saranno i titolari della difesa della Juventus della prossima stagione? Allegri scioglierà le riserve fin dai primi giorni di ritiro, per poi Questo articolo è comparso ... Leggi su serieanews (Di lunedì 28 giugno 2021) L’arrivo di Allegri potrebbe stravolgere totalmente le. Il tecnico punterà forte su De, mentre resta un piccolo punto interrogativo sul ruolo die Demiral Chi saranno i titolariprossima stagione? Allegri scioglierà le riserve fin dai primi giorni di ritiro, per poi Questo articolo è comparso ...

Advertising

Syx27 : RT @tatanka_h: EUROBOOM JUVE! Sczezny: autogol Chiellini: sempre rotto Morata: in Spagna lo vogliono morto Demiral: figurone Ronaldo: a ca… - serieAnews_com : ???? Il piano di #Allegri e le nuove gerarchie difensive - GiovencoPaolo : @NicolaFalc1983 @LGramellini @GAMBELLIRic Kulu ha avuto il coronavirus comunque quindi diciamo, poi de ligt nelle 3… - toninter75 : RT @tatanka_h: EUROBOOM JUVE! Sczezny: autogol Chiellini: sempre rotto Morata: in Spagna lo vogliono morto Demiral: figurone Ronaldo: a ca… - alientrez : RT @tatanka_h: EUROBOOM JUVE! Sczezny: autogol Chiellini: sempre rotto Morata: in Spagna lo vogliono morto Demiral: figurone Ronaldo: a ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligt Chiellini Juve, Ziliani irride Ronaldo e scatena i social Di Chiellini, bonucci, chiesa , Bernardeschi o il Belgio del suo Lukaku... Sappiamo tutti la ... Un tifoso ironizza: 'De Ligt e Ronaldo...i giocatori della Juve più pagati fuori agli ottavi dell'Europeo.

Atalanta, Roma, Premier: Demiral è sul mercato, la Juve chiede 40 milioni Già la scorsa stagione Merih Demiral si sentiva un po' stretto in un reparto in cui insieme a Bonucci, Chiellini e De Ligt non era possibile ritagliarsi un ruolo di prima scelta. Poi qualche guaio fisico suo o dei compagni ha ridotto la difesa all'osso, facendo una selezione naturale e permettendo a ...

De Ligt, Chiellini e Bonucci: le gerarchie della difesa della Juventus SerieANews Juventus, da Chiesa a de Ligt: Euro 2020 a due velocità Da Federico Chiesa a Matthijs de Ligt, la Juventus si è resa protagonista finora di Euro 2020: sia in positivo che in negativo, con un occhio sempre vigile sul calciomercato ...

Italia, il Belgio prova di maturità. CR7, un anno di gol senza gloria La sfida tra Belgio e Portogallo ha designato i Diavoli Rossi come avversari dell’Italia e certificato una stagione senza gloria per CR7 Sarà dunque Italia Belgio il quarto di finale degli Europei che ...

Di, bonucci, chiesa , Bernardeschi o il Belgio del suo Lukaku... Sappiamo tutti la ... Un tifoso ironizza: 'Dee Ronaldo...i giocatori della Juve più pagati fuori agli ottavi dell'Europeo.Già la scorsa stagione Merih Demiral si sentiva un po' stretto in un reparto in cui insieme a Bonucci,e Denon era possibile ritagliarsi un ruolo di prima scelta. Poi qualche guaio fisico suo o dei compagni ha ridotto la difesa all'osso, facendo una selezione naturale e permettendo a ...Da Federico Chiesa a Matthijs de Ligt, la Juventus si è resa protagonista finora di Euro 2020: sia in positivo che in negativo, con un occhio sempre vigile sul calciomercato ...La sfida tra Belgio e Portogallo ha designato i Diavoli Rossi come avversari dell’Italia e certificato una stagione senza gloria per CR7 Sarà dunque Italia Belgio il quarto di finale degli Europei che ...