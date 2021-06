De Bruyne e Hazard in dubbio per Belgio-Italia, il ct Martinez: “Infortuni non gravi, sensazioni positive per entrambi” (Di lunedì 28 giugno 2021) Il CT del Belgio, Roberto Martinez, ha parlato in conferenza stampa parlando delle condizioni fisiche di De Bruyne e Hazard, usciti malconci dalla sfida con il Portogallo. Ecco quanto evidenziato: “È presto ma posso dire quel che sappiamo. Per entrambi i calciatori le informazioni sono positive. Non hanno avuto gravi Infortuni quindi non lasceranno la squadra. La partita è venerdì ma sarà difficile averli al meglio”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 giugno 2021) Il CT del, Roberto, ha parlato in conferenza stampa parlando delle condizioni fisiche di De, usciti malconci dalla sfida con il Portogallo. Ecco quanto evidenziato: “È presto ma posso dire quel che sappiamo. Peri calciatori le informazioni sono. Non hanno avutoquindi non lasceranno la squadra. La partita è venerdì ma sarà difficile averli al meglio”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

