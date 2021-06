Danza | Bolle and Friends | a gran richiesta nuova data all’Arena di Verona

(Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo lo straordinario successo di vendite di martedì 3 agosto, già sold out, la Fondazione Arena dicomunica che lo spettacolo Robertoandraddoppia con unalunedì 2 agosto alle 21.15. L’evento, in coproduzione con Artes.r.l., riporta anche per il 2021 le stelle mondiali dellanella suggestiva cornice dell’anfiteatro veronese e si conferma uno degli eventi più amati dal pubblico. A fianco dei nuovi ed innovativi allestimenti, il Festival lirico 2021 ha riproposto tutti i gala in cartellone, tra cui l’immancabile appuntamento ...

Roberto, 46enne portati splendidamente, è alto un metro e 82 centimetri e pesa ottanta chili. Una sorta di macchina perfetta, un fisico statuario forgiato dall'arte della: 'Lo plasma, lo ...A tre anni cercava di imitare i balletti che vedeva in televisione, a 14 ha capito che lasarebbe stata la sua vita. E ora che di anni ne ha 46, Robertocontinua a essere uno dei volti, e dei corpi, di punta del mondo del balletto. Lasi nutre del corpo, vive in esso, ...VERONA - È stata aggiunta una nuova tappa all'Arena di Verona per il 2 agosto dello spettacolo Roberto Bolle and Friends dopo il sold out registrato per il 3 agosto.. L'evento ...Lo spettacolo Roberto Bolle and Friends raddoppia con una nuova data lunedì 2 agosto alle 21.15 dopo che il primo evento di martedì 3 agosto è già sold out. L'evento, in coproduzione con Artedanza s.r ...