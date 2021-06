Dante è il nuovo film di Pupi Avati con Sergio Castellitto: al via le riprese (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo il successo di Lei mi parla ancora, con Stefania Sandrelli e Renato Pozzetto, Pupi Avati è al lavoro su un nuovo progetto. Proprio oggi il regista ha dato il via alle riprese del nuovo film, dal titolo alquanto esplicativo: Dante. Il lungometraggio racconterà, infatti, la figura del sommo poeta, padre della lingua italiana, attraverso un punto di vista inedito: quello di Giovanni Boccaccio. Conosciuto per il Decamerone, considerato uno dei padri della nostra letteratura, è stato inoltre il primo biografo del sommo Alighieri, del quale ha ripercorso la vita nel suo ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo il successo di Lei mi parla ancora, con Stefania Sandrelli e Renato Pozzetto,è al lavoro su unprogetto. Proprio oggi il regista ha dato il via alledel, dal titolo alquanto esplicativo:. Il lungometraggio racconterà, infatti, la figura del sommo poeta, padre della lingua italiana, attraverso un punto di vista inedito: quello di Giovanni Boccaccio. Conosciuto per il Decamerone, considerato uno dei padri della nostra letteratura, è stato inoltre il primo biografo del sommo Alighieri, del quale ha ripercorso la vita nel suo ...

