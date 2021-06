Dall’alba al tramonto con i giornali di carta | i vinili | i libri e senza social né podcast

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 28 giugno 2021) Giampiero Mughini,sta, scrittore e opinionista televisivo, ha fondato riviste culturali, ha scritto su numerosie magazine, ha pubblicato oltre quaranta saggi e tiene una rubrica settimanale sul Foglio. Il suo ultimo libro è “Nuovo dizionario sentimentale” (Marsilio, 2021). Qui risponde al questionario de Linkiesta, ispirato a The Interrogator di Monocle, sui suoi consumi culturali. A che cosa sta lavorando?Sto lavorando al mio prossimo libro, il cui contenuto è tale che avrà sì e no quattro lettori. Solo che a me piace molto scriverlo. Appena sveglio dove cerca le notizie del giorno? Appena sveglio apro il telefonino e percorro la ...