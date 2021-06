Dalla segreteria del Pd a Firenze Fiera, ora il neopresidente vuole pure lo stipendio da amministratore: “Lo chiedono i soci” (Di lunedì 28 giugno 2021) Due cariche, due compensi, un manager. E’ quello che succede a Firenze Fiera, dove il presidente e già parlamentare del Pd Lorenzo Becattini si è preoccupato di aggiungere al suo stipendio quello di amministratore delegato. Nell’anno più nero per il settore dal Dopoguerra. Per studiare a fondo la faccenda Becattini ha firmato una delibera per incaricare due studi legali spendendo 26mila euro, sempre dell’ente pubblico, vale a dire poco meno di quanto già riceve da presidente. Il tutto mentre sta per firmare bilanci ridotti a un terzo per l’inattività: 6 milioni di euro contro i 18 milioni del 2019. Inutili le proteste del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Due cariche, due compensi, un manager. E’ quello che succede a, dove il presidente e già parlamentare del Pd Lorenzo Becattini si è preoccupato di aggiungere al suoquello didelegato. Nell’anno più nero per il settore dal Dopoguerra. Per studiare a fondo la faccenda Becattini ha firmato una delibera per incaricare due studi legali spendendo 26mila euro, sempre dell’ente pubblico, vale a dire poco meno di quanto già riceve da presidente. Il tutto mentre sta per firmare bilanci ridotti a un terzo per l’inattività: 6 milioni di euro contro i 18 milioni del 2019. Inutili le proteste del ...

