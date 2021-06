«Dalla fine del 2021 a Bergamo stop con la sosta gratis alla Malpensata» (Di lunedì 28 giugno 2021) l’intervsita a Stefano Zenoni, assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo: «La parte non destinata a parco sarà a pagamento». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 giugno 2021) l’intervsita a Stefano Zenoni, assessoreMobilità del Comune di: «La parte non destinata a parco sarà a pagamento».

civcatt : Che fine hanno fatto le primavere arabe? In Europa ci sono voluti circa tre secoli prima che la #democrazia, i diri… - Tg3web : Allarme in Russia per l'impennata dei contagi di coronavirus. Sfiorata oggi la quota di diciottomila nuovi casi, il… - Palazzo_Chigi : #ItaliaDomani Draghi: Oggi, alla fine della più grande recessione dalla Seconda Guerra Mondiale, con l’approvazione… - StefanoDePaolis : RT @Don_Lazzara: #TerraSanta: i Patriarchi d'Oriente, questa mattina dalla basilica dell'#Annunciazione a #Nazaret, hanno pregato per la pa… - Nicla_David : Ma il REFERENDUM che fine ha fatto? Nessuno deve insegnare ai nostri figli, una materia così delicata proposta dall… -