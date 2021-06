Dall’1 luglio si potrà licenziare: il Governo cancella il blocco (tranne che per il tessile) (Di lunedì 28 giugno 2021) La cabina di regia presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi ha trovato un accordo sullo sblocco dei licenziamenti per l’industria manifatturiera ed edilizia con un’eccezione per il settore tessile e quelli ad esso collegati, come il comparto del calzaturiero e della moda. Alla riunione della cabina hanno partecipato i ministri Brunetta, Orlando, Giorgetti, Speranza, Bonetti, Franco, Patuanelli. Le aziende di quei settori potranno contestualmente fruire della cassa integrazione gratuita. Inoltre è stata discussa la possibilità di erogare ulteriori 13 settimane di cassa integrazione straordinaria a tutte le imprese appartenenti ai tavoli di crisi ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) La cabina di regia presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi ha trovato un accordo sullo sdei licenziamenti per l’industria manifatturiera ed edilizia con un’eccezione per il settoree quelli ad esso collegati, come il comparto del calzaturiero e della moda. Alla riunione della cabina hanno partecipato i ministri Brunetta, Orlando, Giorgetti, Speranza, Bonetti, Franco, Patuanelli. Le aziende di quei settori potranno contestualmente fruire della cassa integrazione gratuita. Inoltre è stata discussa la possibilità di erogare ulteriori 13 settimane di cassa integrazione straordinaria a tutte le imprese appartenenti ai tavoli di crisi ...

