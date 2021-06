Da oggi via l'obbligo delle mascherine all'aperto: ecco tutte le regole (Di lunedì 28 giugno 2021) Da oltre un anno l'Italia non respirava così bene: da oggi tutto il territorio nazionale in zona bianca e stop all'obbligo della mascherina all'aperto, con la parziale eccezione della Campania. Dopo ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 giugno 2021) Da oltre un anno l'Italia non respirava così bene: datutto il territorio nazionale in zona bianca e stop all'della mascherina all', con la parziale eccezione della Campania. Dopo ...

Advertising

juventusfc : Il ?????????????????? è finito! ?? Al via l’asta per il primo storico #JuventusNFT, da oggi fino al 5 luglio! ?? Chi si agg… - vonderleyen : Via libera al piano italiano di ripresa e resilienza da 191.5 miliardi di euro! #NextGeneration è il piú grande pi… - VauroSenesi : VIA LE MASCHERINE... La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #24giugno ?? - ArturoMarghera : RT @Reale_Scenari: #28giugno Cos'è una narrazione oggi? Aizzare fan contro il nemico. Così nel giorno del 'via mascherine all'aperto' Belpi… - meteo_toscana : OGGI LA GIORNATA PIÙ ROVENTE MA IL LIBECCIO ARRIVERÀ PRESTO…METEO DI INIZIO SETTIMANA -