Da oggi tutta Italia in zona bianca. Speranza: “Possiamo permetterci qualche libertà in più, ma prudenza perché il virus circola ancora in maniera significativa” (Di lunedì 28 giugno 2021) A partire da oggi tutta Italia è in zona bianca (leggi l’articolo), decaduto anche l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Anche la Valle d’Aosta, ultima regione che era rimasta “colorata”, è entrata a far parte delle aree a basso rischio Covid. Lo ha stabilito un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 25 giugno scorso (leggi l’articolo). “oggi è un giorno bello – ha detto Speranza – perché tutto il nostro Paese da oggi è in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 giugno 2021) A partire daè in(leggi l’articolo), decaduto anche l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Anche la Valle d’Aosta, ultima regione che era rimasta “colorata”, è entrata a far parte delle aree a basso rischio Covid. Lo ha stabilito un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 25 giugno scorso (leggi l’articolo). “è un giorno bello – ha dettotutto il nostro Paese daè in ...

Advertising

juventusfc : Il ?????????????????? è finito! ?? Al via l’asta per il primo storico #JuventusNFT, da oggi fino al 5 luglio! ?? Chi si agg… - you_trend : ???? Da questa settimana tutta l'Italia è zona bianca: ecco come sono cambiati i colori di ogni regione/provincia aut… - EnricoLetta : Oggi il bivio è apparso in tutta la sua chiarezza. Da una parte i valori europei di tolleranza e libertà. Dall’altr… - a_saba78 : RT @axelvassallo: Oggi alle 14:00 su @RaiUno il gradito ritorno di un game show che ha fatto storia nella Tv italiana: #IlPranzoèServito. P… - IBeefsquatch : RT @axelvassallo: Oggi alle 14:00 su @RaiUno il gradito ritorno di un game show che ha fatto storia nella Tv italiana: #IlPranzoèServito. P… -