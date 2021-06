Da oggi Italia bianca e senza mascherina ma preoccupa la variante delta (Di lunedì 28 giugno 2021) Gli esperti predicano prudenza. Il commissario Figliuolo si dice certo che a fine settembre verrà raggiunta, con l'80% dei vaccinabili immunizzati, l'immunità di gregge. Tasso di positività nazionale ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 giugno 2021) Gli esperti predicano prudenza. Il commissario Figliuolo si dice certo che a fine settembre verrà raggiunta, con l'80% dei vaccinabili immunizzati, l'immunità di gregge. Tasso di positività nazionale ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - ZZiliani : 'Combattere il nazismo'. Da Marte è tutto, grazie al capitano (oggi non in campo) laureato dell'#Italia, a voi la l… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta oggi ?? Leoni d'Italia Tutte le #notizie ?? - Radio1Rai : L’Italia da oggi è tutta in zona bianca ma preoccupa la diffusione della #variante #Delta presente già in diverse r… - cineblogit : Stasera in tv: “Il settimo figlio” su italia 1 -